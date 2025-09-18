Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Lo spazio non è mai stato così vicino. Università di Firenze e Agenzia Spaziale Italiana (Asi) hanno siglato un accordo quadro che getta le basi per un percorso condiviso ambizioso e multidisciplinare.

L’intesa, firmata dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente Asi Teodoro Valente, ha validità quinquennale e mira a rafforzare la collaborazione su una vasta gamma di tematiche spaziali e aerospaziali. Si va dalla fisiologia umana in condizioni di microgravità fino alla ricerca planetaria, dall’astrofisica all’esobiologia, passando per lo studio dello space weather e la mitigazione dei disastri naturali tramite l’osservazione satellitare.

Non è la prima volta che le due istituzioni lavorano fianco a fianco: le precedenti collaborazioni hanno interessato vari filoni di ricerca dell’Ateneo fiorentino – dalla medicina alla biologia, dalla fisica alle scienze della terra – attraverso progetti di frontiera che hanno coniugato ricerca di base e applicata.