MILANO – E’ morta nella sua casa di Milano all’età di 84 anni Carla Fracci, la regina della danza italiana, etoile della Scala.

Fracci avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 30 agosto. La danzatrice è deceduto dopo una malattia contro cui lottava da tempo. Già ieri sera si eranbo diffuse voci su un aggravamento delle sue condizioni di salute. Fracci ha avuto una grande passione per la Toscana e per Firenze tanto da ricoprire il ruolo di assessore provinciale alla cultura e allo spettacolo dal 2009 al 2014.

Il cordoglio del governatore Giani

«Ci lascia la regina della danza – scrive sul suo profilo Facebook il governatore della Toscana Eugenio Giani – . Legata da sempre alla Toscana, anche da assessore provinciale di Firenze, hai contribuito a creare cultura ed eleganza. Grazie Carla #Fracci». Il ricordo del sindaco Nardella: «Ho stretto un bel legame di amicizia con lei nel segno di musica e cultura

«Ricordo la sua attività anche come assessora alla Cultura in Palazzo Medici Riccardi – dichiara in una nota il sindaco di Firenze Dario Nardella – Apprendo con dolore della morte di Carla Fracci, la nostra stella nell’arte incantatrice della danza. Mi stringo ai suoi cari e ricordo in lei anche l’amministratrice, assessora alla Cultura nella Provincia di Firenze che sviluppò legami con la Russia, prese le parti dei bambini Saharawi, l’impegno per la salvaguardia del Maggio Musicale Fiorentino. Sono solo tre espressioni di un impegno portato avanti con discrezione e autorevolezza. Ho stretto un bel legame di amicizia con Carla Fracci e nel corso degli anni ho avuto modo di collaborare spesso con lei, coltivando insieme la passione per la buona amministrazione, per la musica, per la cultura che fa crescere il senso di un’appartenenza comune fondata su ciò che dura».