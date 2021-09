GROSSETO – AdF ribadisce l’impegno a sostegno della comunità e del territorio con iniziative concrete e incentivi a favore dei clienti: dopo il fondo di solidarietà erogato alle imprese e l’azzeramento degli interessi di mora maturati per le bollette 2020 saldate in ritardo, è arrivato il momento di gratificare coloro che hanno compiuto scelte sostenibili e dimostrato fiducia nei confronti dell’azienda, attivando sia la bolletta web che la domiciliazione bancaria o postale.

L’iniziativa

L’operazione coinvolgerà nell’immediato oltre 32mila utenze, di cui più della metà di tipo domestico residente, che hanno già attivato entrambi i servizi da oltre un anno e a cui sarà riconosciuto automaticamente il bonus fedeltà di 5 euro nella prima bolletta utile. Progressivamente il bonus sarà erogato a coloro che, soddisfatte le due condizioni indicate, compiranno l’anno di fedeltà nei prossimi mesi. Questo riconoscimento intende dare valore alle azioni virtuose dei clienti, stimolando anche chi finora non ha aderito a scelte che rispettano l’ambiente. L’iniziativa resta pertanto aperta anche per i clienti che intenderanno attivare gratuitamente i servizi per accedere in futuro al bonus. Con questa attività, prosegue la campagna di promozione dei servizi digitali di AdF, lanciata alla fine del 2019, con l’obiettivo di offrire ai clienti servizi sempre più innovativi e all’avanguardia.

Presidente Renai: «Ulteriore azione a favore della collettività servita»

«Esprimo grande soddisfazione per questa iniziativa della nostra azienda, che oltre ad erogare un servizio fondamentale e di prima necessità, ha trovato una ulteriore azione a favore della collettività servita – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Tutti quanti dobbiamo effettuare scelte sostenibili nelle azioni quotidiane e la tecnologia oggi permette di dare un contributo nella stessa direzione anche nel rapporto commerciale con l’azienda».

Scalzi: «La scelta del digitale sia un elemento imprescindibile nel rapporto con i nostri clienti»

«AdF è un’azienda moderna e da tempo sta investendo nella diffusione degli strumenti digitali per i propri clienti – commenta Serenella Scalzi, responsabile Servizio Commerciale di AdF – Pensiamo che Abbiamo riscontrato che le nostre proposte hanno registrato un ottimo gradimento e adesione, e per questo vogliamo premiare coloro che da subito vi hanno aderito. Questo primo importo, circa 160mila euro, speriamo sia solo l’inizio per far diventare il bonus fedeltà un ulteriore elemento di contatto e vicinanza con il maggior numero di clienti possibili nel territorio di nostra competenza».