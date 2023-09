FIRENZE – “Ritengo che, più di così, la sintesi con quelle che sono le esigenze di Prato non la potevamo trovare”, perché “il progetto che è in corso di Via e di Vas” per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze “è cambiato profondamente”.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, torna a parlare della nuova pista dell’aeroporto di Firenze. “Abbiamo spostato anche il rischio di ascoltare il rumore degli aerei a mille metri in un’area più lontana da Prato”, ha detto.

Per Giani “da una pista parallela all’autostrada che, anche se a mille metri di altezza, vedeva gli aerei che passavano sopra Prato”, col progetto modificato “la pista declinata di alcuni gradi porta a far si che il cono di volo si orienti in quella fascia immediatamente sotto le zone lacustri di Focognano nel comune di Campi Bisenzio, nella collinetta di Case Passerini, e in prospettiva nell’area aperta che sta fra Campi Bisenzio, Capalle e Prato”.