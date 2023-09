FIRENZE – “Un bellissimo weekend di sole, tante persone a giro e a Firenze tanti turisti in attesa di un taxi che non c’è”. Un momento immortalato da Azione Ncc, con una foto scattata nel pomeriggio di sabato scorso.

Da qui la denuncia dell’associazione “sullo scandalo politico di una città in cui non si trova un taxi ma le autorizzazioni Ncc sono ferme a poco più di 100”. La motivazione dell’assenza per Azione Ncc è la seguente: “I tassisti non ci sono non perché sono pochi, ma perché sono a fare i wine tours nel Chianti, venendo meno al servizio che dovrebbero garantire a Firenze. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: cittadini e turisti in attesa per ore di un taxi che non arriverà. Mai”.

Il problema, si sottolinea da Azione Ncc, “è nel rapporto tra autorizzazioni ed esigenze della città. Se le autorizzazioni fossero un numero adeguato alle esigenze, circa il triplo delle attuali, potrebbero rispondere meglio alle richieste dei turisti e i taxi tornerebbero a fare ciò che devono: i taxi in città”.