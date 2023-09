FIRENZE – Classifica che vai, nord che trovi. La classifica 2022 dell’Indice di sportività, realizzata da Pts, vede in testa nove province settentrionali tra le prime dieci. A spezzare il monopolio, Firenze, quarta.

La graduatoria si basa trentadue indicatori. Ai primi tre posti Trento, Trieste e Cremona. In Toscana, prestazioni positive di Livorno (al 28° posto) e Lucca (37°). Il territorio regionale ottiene valutazioni molte alte anche nella sessione inerente sostenibilità, inclusione e valorizzazione urbana quale luogo di pratica sportiva. Tra le prime dieci, in questo caso, trovano spazio Lucca, Firenze e Massa-Carrara. Scandagliando le varie classifiche, le province toscane figurano quasi ovunque. Livorno è terza per tecnici e ufficiali di gara e sport individuali e terza per atletica, Lucca seconda per finanziamenti allo sport, Firenze quarta per tesserati e seconda per sport di squadra e calcio professionisti. Siena guida la classifica degli sport indoor, mentre Livorno dei musei e delle società centenarie.

Ritornando alla graduatoria generale, è la zona sud e isole a chiuderla. Nelle ultime 22 posizioni, solo Asti (novantunesima), esula da questa area geografica.