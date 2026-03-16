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PISA – Aggressione brutale con mazze da baseball, fino a rendere necessario il ricovero in ospedale in codice rosso.

Sono scene di inaudita violenza quelle che si sono verificate alle prime luci dell’alba del 15 marzo, nel quartiere Cep di Pisa.

Intorno alle 5, infatti, in via Rossini, un uomo di 40 anni di origine albanese sarebbe stato assalito da un gruppo di persone armate di mazze da baseball.

Secondo quanto emerso dai primi racconti, l’aggressione sarebbe stata improvvisa e particolarmente violenta. L’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente e percosso con le armi alle gambe e alla tests, riportando diversi traumi.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’aggressione prima di trasferire il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa. Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario il ricovero in codice rosso.

I medici hanno riscontrato ferite importanti, tra cui un trauma cranico e lesioni alle gambe compatibili con i colpi ricevuti.

Sulla vicenda sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di individuare i responsabili dell’aggressione.

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