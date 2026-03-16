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Federica Maineri è la vincitrice delle elezioni primarie per il candidato sindaco a Viareggio del centro sinistra (Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde, Spazio Progressista, M5s).

Ma questo fine settimana è stato anche quello dell’annuncio, non più a sorpresa, della discesa in campo di Marialina Marcucci, presidente del Carnevale di Viareggio, che correrà con una o più liste civiche. Una candidatura molto forte la sua, in grado di pescare tanto a sinistra quando nella destra moderata. Per lei si è espresso, questo sì a sorpresa, anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. Non a caso Marcucci si è autodefinita “indipendente di centrosinistra”, memore forse del suo passato da vicepresidente della Regione, a fine anni Novanta con Vannino Chiti.

Le elezioni per la scelta del candidato si sono svolte ieri. Maineri, indicata dal Pd, ha ottenuto il 41% dei voti, rispetto al 34% andati all’ex presidente della Provincia di Lucca e assessore regionale, Stefano Baccelli, anch’egli candidato del Pd, e ad Antonella Serafini, per Si, che ha avuto il 25%.

I partecipanti al voto sono stati in 2.851. Potevano votare tutti i cittadini residenti a Viareggio, a partire dai 16 anni.

Per ora tutto incerto, invece, nel centrodestra dopo i recenti terremoti politici che hanno scosso anche la maggioranza comunale che sostiene il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

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