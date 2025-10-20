Tempo lettura: 2 minuti

VIAREGGIO – Mare in tempesta all’interno dell’amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Tre consiglieri comunali – David Zappelli, Matteo Ricci e Silvia Bertolucci – hanno annunciato il loro passaggio al gruppo misto, abbandonando così la maggioranza che sostiene il primo cittadino. Questa decisione mette seriamente a rischio la governabilità della città, già provata dalla perdita di tre esponenti del Pd nella primavera del 2022.

Il sindaco Del Ghingaro ha commentato duramente la situazione, affermando: «In assenza di maggioranza si va a casa e i tre consiglieri si assumeranno la responsabilità di un nuovo commissariamento della città. Io non mi faccio ricattare da nessuno».

Il cambio di gruppo è la diretta conseguenza del recente rimpasto di giunta deciso dal sindaco, che ha nominato Gabriele Tomei nuovo vicesindaco, assegnandogli le deleghe più importanti e ridimensionando quelle di tre assessori di lungo corso: Valter Alberici, Sandra Mei e Federico Pierucci. Questi ultimi, durante la campagna elettorale regionale, avevano sostenuto il candidato Eugenio Giani, scelta che ha provocato il malcontento di Del Ghingaro e ha portato al rimpasto.

Le tensioni interne non sembrano esaurirsi: secondo voci non confermate, i tre assessori “demansionati” starebbero valutando le dimissioni in blocco, un gesto che aggraverebbe ulteriormente la crisi politica. Di fronte a questa situazione, il sindaco si trova davanti a due possibili scenari: le dimissioni anticipate o un accordo con una parte dell’opposizione di centrodestra.

Walter Ferrari, capogruppo della Lega e vicino a Roberto Vannacci, ha già manifestato la disponibilità a sostenere Del Ghingaro fino alla scadenza del mandato prevista per la prossima primavera. Tuttavia, il sindaco ha finora escluso qualsiasi intesa con forze diverse dalla sua maggioranza originaria.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!