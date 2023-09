FIRENZE – Dall’immigrazione potrebbero arrivare forze nuove per l’agricoltura. La prospettiva è stata delineata dall’assessore Stefania Saccardi.

“E’ un tema che il comparto agricolo denuncia da molto tempo”, ha detto la vicepresidente regionale. “Molta parte della gente che lavora in agricoltura è anche composta da persone che vengono da fuori del nostro paese. O si prende atto che comunque l’immigrazione non è solo un problema, ma se ben gestita può diventare anche una risorsa e un’opportunità, oppure si corre davvero il rischio di mettere in difficoltà tanti settori della nostra produzione”, ha aggiunto Saccardi, che poi si è soffermata su un aspetto in particolare: “Naturalmente questo si deve accompagnare al fatto che l’occupazione deve essere un’occupazione trasparente, corretta, retribuita nel modo giusto: e soprattutto che si debba investire sempre di più sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.