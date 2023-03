POGGIBONSI – ‘Zorro- Un eremita sul marciapiede’ al Teatro Politeama rispetta gli impegni: lo spettacolo, scritto da Margaret Mazzantini, con Sergio Castellitto, già rinviato, andrà in scena mercoledì 29 marzo.

Uno spettacolo tragicomico ed emozionante: ‘Zorro- Un eremita sul marciapiede’ è il monologo intenso di un uomo che, dopo una vita ‘normale’, si ritrova a vivere per strada. Una storia in cui il dramma diventa commedia. Dopo i successi cinematografici, Sergio Castellitto è tornato a teatro, con il doppio ruolo di regista e protagonista. Interpreta un vagabondo, un antieroe che riflette sul significato di una vita che lo ha portato, con le sue scelte, a diventare clochard.

Un uomo che vive ai margini della società, capace di vedere la realtà osservando l’esistenza delle persone comuni nel loro stato di quotidiana normalità. Un’interpretazione superiore di un attore che, con pochi gesti e parole, riesce a far suo e a trasmettere un personaggio che potrebbe essere irraccontabile. Invece, Castellitto rivela il suo ruolo: conquista lo spettatore, riuscendo a farlo entrare dentro un’altra testa e a regalargli un’altra visione del mondo.

Un po’ chapliniano, questo Zorro che, senza maschera ma ferito dalla vita, galleggia su se stesso nel mare degli altri: la strada. Il dramma diventa commedia in una vita che imbarazza. ‘Zorro- Un eremita sul marciapiede’ unisce l’esistenza e il teatro su un unico palcoscenico di segni, quelli dell’igiene e buone maniere nei limiti del possibile per sopravvivere. Il mondo cade in testa a Castellitto che si trascina in testa il sipario, e sotto ci siamo tutti noi.

Inizio spettacolo, produzione Prima International Company, alle 21 www.politeama.eu