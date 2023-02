POGGIBONSI – A teatro il classico funziona sempre: quel genere che regala vicende esilaranti, storie di vita quotidiana con uno stile piccante quanto basta per soddisfare le giuste emozioni. È il leit motiv di ‘Pigiama per sei’ che, martedì 28 febbraio, annuncia un altro sold out al Teatro Politeama.

Il tipico meccanismo perfetto che questa volta porta in scena il più tipico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Un’alchimia di relazioni che diventa un quadrato, quando si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito come alibi nell’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. La storia diventa un poligono con più sfaccettature al momento in cui la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che le ha assegnato lo stesso nome, è scambiata dall’amico per l’amante del marito. È però costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie: è gelosa, ma non può svelarsi fino ad un momento fatidico. Cioè, l’evento imprevisto in cui ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso secondo le persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate.

Il testo di Marc Camoletti, famoso per aver scritto esilaranti ‘vaudeville moderni’, in primis il Boeing boeing cinematografico di Jerry Lewis e Dean Martin, è portato sulla scena dall’inedita coppia comica Antonio Cornacchione e Max Pisu. A dirigerli, Marco Rampoldi, che da anni si dedica a percorsi in cui la naturale forza comunicativa di chi ha frequentato il cabaret è convogliata, in questo caso, nel rigore di un meccanismo ad orologeria. Con loro, Laura Curino e Rita Pelusio, capace di passare dalla leggerezza dei personaggi televisivi, al forte impegno sociale di lavori come Ferite a morte di Serena Dandini.

La commedia appassiona lo spettatore. Si immedesima nei personaggi per capire come riusciranno a trovare soluzioni a situazioni sempre più intricate, fino all’arrivo di un inaspettato deus ex machina. Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia a presentare uno spaccato impietoso della vacuità dei rapporti personali nel pieno degli anni ’80 in cui il testo è nato, ma che non sembra essere migliorata ai nostri giorni. Inizio spettacolo alle 21

www.politeama.eu