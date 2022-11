FIRENZE – Una spesa in difesa delle donne. In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 novembre, Unicoop rinnova la campagna per finanziare i centri antiviolenza.

Nel periodo dell’iniziativa, dal 17 al 25 novembre, in tutti i supermercati Coop in Toscana, il latte parzialmente scremato Coop sarà in edizione speciale, vestito di rosa e targato con il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24, che sarà stampato in evidenza su ogni confezione. Acquistando il prodotto, si potrà contribuire a sostenere i centri antiviolenza attivi in Toscana.

Sarà possibile contribuire alla campagna anche acquistando la borsa di tela, in edizione limitata e in vendita fino alla fine di novembre, firmata dall’illustratrice nigeriano-italiana Diana Ejaita. Per ogni borsa acquistata, Unicoop Firenze donerà 50 centesimi alle associazioni che operano a difesa delle donne vittime di violenza.

La campagna non finisce con il 25 novembre: nei prossimi mesi, progressivamente, il numero antiviolenza 1522 diventerà uno degli “ingredienti” nell’etichetta dei prodotti a marchio Coop e sarà indicato e ben visibile anche su altri strumenti di comunicazione legati alla spesa, come gli scontrini e gli adesivi su carrelli e banchi frigo. Una campagna “sul campo” nei luoghi frequentati dalle donne ogni giorno, per confermare l’impegno di Coop e che si aggiunge alle altre iniziative della campagna “Close the gap” per ridurre le discriminazioni di genere e rompere l’isolamento e il silenzio causati dalla violenza.

Le iniziative proseguono anche a teatro: il 23 novembre, alle 18, al cinema Spazio Alfieri di Firenze è in calendario un talk show a ingresso libero, condotto dall’attrice Daniela Morozzi e con la regia di Matteo Marsan, con momenti di spettacolo alternati a testimonianze di donne iraniane, afgane, bosniache. Sul palco anche Anna Meacci, Gaia Nanni, Chiara Riondino, Marina Capponi, avvocato e già Consigliere di parità per la Regione Toscana.

“Anche quest’anno – ha dichiarato Alessandra Nardini, assessore alle pari opportunità – Unicoop Firenze dimostra la propria sensibilità ed il proprio impegno nel voler contribuire a combattere il drammatico fenomeno della violenza di genere, un fenomeno ancora ben radicato nella nostra società, che affonda le radici nel rapporto storicamente diseguale tra donne e uomini. La scelta di Unicoop Firenze di sostenere i Centri Antiviolenza è davvero preziosa, perché mira a rafforzare in modo fondamentale la rete antiviolenza e ci aiuta a far conoscere ancora di più il numero unico antiviolenza e antistalking 1522. Sapere che non si è sole nel percorso di uscita dalla violenza è indispensabile. Voglio ringraziare sinceramente Unicoop per questa campagna, che fa sì che la battaglia contro la violenza di genere coinvolga non solo le donne, ma tutta la società toscana attraverso le consumatrici e i consumatori”.