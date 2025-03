Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA Intitolato all’antropologo Alessandro Falassi l’auditorium dell’Università per stranieri di Siena.

Questa mattina alla cerimonia erano presenti Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, Emanuele Squarci, rettore del Magistrato delle Contrade, Chiara Taddei, moglie di Alessandro Falassi.

Antropologo culturale, docente dal 1980 di materie demo-etno-antropologiche prima alla Scuola di Lingua e Cultura per Stranieri (di cui è stato direttore dal 1985 al 1992), poi all’Università per Stranieri di Siena, e presso la University of California a Berkeley, Alessandro Falassi ha indagato i contesti folklorici (ritualità e feste popolari, tradizioni enogastronomiche, abbigliamento tradizionale), fornendo contributi sostanziali al recupero della cultura popolare non solo toscana con numerose e importanti pubblicazioni (“La terra in piazza” e “Per forza e per amore” sono due classici sulla cultura del Palio).

