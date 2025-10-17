Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – È la Torre di Pisa la cornice scelta da Alfa Romeo per presentare al mondo il suo nuovo city Suv, il Tonale.

Disponibile nelle nuove tinte metallizzate Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, e con l’opzione del tetto nero che rende la vettura ancora più distintiva e personalizzabile, la nuova creazione della casa automobilistica è stata presentata nella città della Torre per un valore simbolico. Pisa, oltre a essere capitale d’arte e cultura, è anche sede di eccellenza scientifica e tecnologica con la Scuola Normale Superiore e all’avanguardia nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale.