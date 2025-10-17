Tempo lettura: < 1 minuto

ROMA- Il ministero dell’Ambiente ha nominato Matteo Arcenni, attuale Sindaco di Terricciola (Pi), commissario straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente, organo vacante dal 28 giugno scorso.

“È per me un onore poter servire un territorio di straordinaria bellezza e valore ambientale – ha dichiarato il Commissario Arcenni – Lavoreremo insieme per rafforzare il ruolo del Parco come punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale. Porterò il mio bagaglio di conoscenza e di esperienza da amministratore, che intendo continuare a coltivare e irrobustire, al servizio dei cittadini, degli imprenditori e dell’intero tessuto sociale, economico e associazionistico, sempre nel rispetto dell’ambiente”.

Il Commissario si insedierà lunedì 20 ottobre presso la sede del Parco all?Enfola, dove incontrerà il direttore e il personale in servizio per avviare i rapporti istituzionali e organizzare il lavoro dell’ente nei prossimi mesi.