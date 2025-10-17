Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sabato 25 ottobre 2025 alle 20.30, il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà “Leader mondiali sul palcoscenico”, una conversazione dal vivo con alcune delle personalità più influenti del panorama politico mondiale.

L’evento, promosso dal Club de Madrid e dal Council of Women World Leaders, in collaborazione proprio con FirenzeOnStage, offrirà al pubblico un’opportunità unica di dialogo sui temi della leadership, dell’uguaglianza e delle sfide globali.

Fra le relatrici dell’incontro: Michelle Bachelet, già Presidente del Cile (2006-2010 e 2014-2018), ex Direttrice Esecutiva di UN Women, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e attualmente candidata alla carica di Segretaria Generale delle Nazioni Unite e Kim Campbell, già Primo Ministro del Canada, membro del Club de Madrid e cofondatrice del Council of Women World Leaders.

L’incontro si terrà in un contesto di tranquillità, pensato per favorire l’ascolto e l’interazione con il pubblico. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite mail all’indirizzo teatroniccolini@firenzeonstage.com.

“FirenzeOnStage nasce con la missione di portare nella nostra città il dialogo fra le arti e la società. Avere sul nostro palcoscenico due leader di tale portata non è solo un onore, ma un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo della leadership nel mondo di oggi,” dichiara Hershey Felder, Direttore Artistico di FirenzeOnStage. “Il Teatro Niccolini diventa così un luogo dove le idee si incontrano, proprio come la musica, la cultura e la politica si intrecciano nella nostra visione di un’arte viva e partecipata.”