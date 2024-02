FIRENZE – A breve potrebbero arrivare i rimborsi per le popolazioni alluvionate. “A partire da oggi – ha detto il presidente Eugenio Giani-, contatteremo tutti i potenziali beneficiari del rimborso danni alluvione affinché forniscano un codice Iban valido”.

E ancora: “Intendiamo procedere all’erogazione di un contributo con risorse della Regione Toscana relativo ai danni subiti durante gli eventi meteorologi dello scorso novembre, come stabilito nella legge regionale 51/2023 e dalla delibera di attuazione 81 del 31/01/2024. Si tratta di un primo contributo, che non esaurisce l’iter dei rimborsi e che potrà sommarsi a ulteriori somme che nel corso dei prossimi mesi verranno messe a disposizione da Stato e Regione”.

Tutti i cittadini che hanno regolarmente caricato la loro domanda con il formulario della piattaforma regionale riceveranno una mail in cui vengono spiegate le modalità con cui si potrà comunicare all’amministrazione regionale il proprio Iban. L’intestatario del conto deve essere necessariamente il beneficiario. Verrà data precedenza a tutti le domande già inserite e processate.

“Nelle prossime settimane saremo in grado di liquidare un primo ristoro alle famiglie colpite dall’alluvione con un contributo fino 3mila euro – ha aggiunto l’assessore Monia Monni -. Questo contributo permetterà di coprire le spese per l’acquisto o la riparazioni di beni non rendicontatili al dipartimento di protezione civile nazionali, quali veicoli, motoveicoli o mobili di casa”.