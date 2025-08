Tempo lettura: < 1 minuto

SCANDICCI – Un nuovo episodio di violenza ai danni di un autista di linea si è verificato ieri, 31 luglio, nella zona di San Colombano a Scandicci.

Un uomo a bordo di un bus della Linea 15 ha improvvisamente perso il controllo, aggredendo e colpendo al volto il conducente del mezzo. L’autista ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e, a seguito dell’aggressione, è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato assegnato una prognosi di sette giorni.

Gianni Bechelli, presidente di at-autolinee toscane, ha espresso la vicinanza dell’azienda al collega aggredito, assicurando pieno supporto nella possibile azione legale: “Condanniamo con fermezza l’ennesima aggressione nei confronti di un lavoratore che svolge servizio pubblico. La violenza e la mancanza di rispetto verso chi lavora non sono accettabili. Ringraziamo le forze dell’ordine per l’immediato intervento.”

L’azienda ha già messo a disposizione degli inquirenti le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate su tutti i bus della flotta, utili non solo per tutelare il dipendente ma anche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Inoltre, at-autolinee sta valutando di procedere con le azioni legali del caso, compresa la denuncia per interruzione di pubblico servizio.