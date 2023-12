SIENA – La segreteria Provinciale del PSI per le prossime elezioni amministrative del comune di Chianciano Terme, appoggia la candidatura di Grazia Torelli a capo di una lista civica, con l’obiettivo di unire tutte le forze del centrosinistra in un programma elettorale condiviso, in grado di rilanciare il centro termale, la riqualificazione urbana, lo sviluppo economico turistico del territorio e con una attenzione particolare al sociale.

Riteniamo Grazia Torelli una candidata con ampia esperienza amministrativa, competenza e concretezza nel gestire la macchina amministrativa. Riteniamo che l’amministrazione uscente non sia stata in grado di mettere in campo politiche di sviluppo economico e sociali per il territorio. Il PSI ritiene necessario nei prossimi anni, una inversione di tendenza attraverso alcuni punti programmatici che saranno oggetto di confronto con la lista Civica e con le forze politiche di sinistra a sostegno di Grazia Torelli.