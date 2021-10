GROSSETO – «Una vittoria esaltante che ci proietta verso il futuro: grazie a tutti. Adesso al lavoro. Gli elettori hanno parlato, la loro voce non poteva essere più chiara».

Leggi Amministrative, a Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna verso la riconferma al primo turno

Così in una nota Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che a capo di una coalizione di centrodestra si riconferma al primo turno sindaco di Grosseto. «Grosseto sceglie di continuare a correre e di riprendere il grande percorso di crescita a cui, insieme, abbiamo dato vita nel 2016. Un risultato squillante, straordinario, frutto di un grande lavoro di squadra, che ci riempie di gioia e ci consegna un mandato forte. Infrastrutture, grandi progetti, economia, sociale, ambiente, sicurezza, cultura, sport: abbiamo le idee chiarissime e siamo pronti a rendere la città ancora più bella».

«Lavorerò ogni giorno impegnandomi nell’interesse di tutti i grossetani, senza distinzione – ha aggiunto -. Le elezioni sono terminate ed è arrivato il momento di mettere da parte ogni divisione. È stato produttivo confrontare programmi e visioni differenti, nel rispetto delle regole del gioco e della democratica contrapposizione tra schieramenti diversi. Ai candidati a sindaco con i quali mi sono misurato non posso fare altro che confermare quanto ho avuto modo di dire durante la campagna elettorale: sono pronto sin da subito ad accogliere spunti, suggerimenti e idee per il bene della città. Come sindaco, non ho mai avuto, né mai avrò, preclusioni verso nessuno».