SOVICILLE (SI) – “I vertici di Enac e Enac Servizi sono sul territorio, invitati da Fratelli d’Italia, per un sopralluogo ad Ampugnano e successivamente in Comune di Siena per illustrare i progetti di rilancio dell’aeroporto.

Lo abbiamo saputo di straforo, perché non siamo stati invitati. Le Istituzioni locali, il Comune di Sovicille sul cui territorio insiste l’aeroporto non è stato invitato a nessun incontro. Neanche ad un incontro meramente informativo. È un fatto grave ma non sorprendente”.

Lo sottolinea il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti spiegando come “sia stato violato ogni rispetto istituzionale, ogni attenzione per la comunità. E quando parlo di “Istituzioni” e “comunità” intendo non solo il Comune direttamente interessato, il Comune capoluogo, i Comuni della Provincia, la Provincia stessa e la cittadinanza, ma anche le rappresentanze economiche e sociali.

E si sta parlando del progetto di rilancio un aeroporto, non di un’aiuola. Perfino Sky Services quando era concessionaria presentò il suo progetto al Comune e alla Commissione comunale prima che alla stampa. Non lo fa ENAC che è un Ente istituzionale. Si chiama garbo e rispetto istituzionale”.

“Un fatto grave – aggiunge ancora Gugliotti – perché si è rifiutato totalmente il confronto. Il dialogo e il confronto rendono sempre i progetti migliori e più forti. Perché non ci si vuole confrontare con il nostro progetto di centro sportivo da realizzare nei vasti terreni che stanno dentro il demanio fuori dell’area di volo, per i quali già ci sono i finanziamenti e che abbiamo già inviato a Enac Servizi.

Progetto rivedibile, certo. Ridimensionabile quanto si vuole. Modificabile, assolutamente. Siamo a disposizione. Ma si tratta di un progetto che sicuramente interessa tutta la comunità e che – a proposito di turismo – aumenta sicuramente l’attrattività del territorio, senza intaccare l’area di volo.

Perché non ci si vuole confrontare con il progetto di una società che propone di fare un parco fotovoltaico all’interno del sedime (senza intaccare l’area di volo) e che è già finanziato?

A chi dice che “non importa coinvolgere i Comuni perché l’area dell’aeroporto è demaniale” mi permetto umilmente di consegnare due spunti di riflessione: l’area è demaniale ma non è fuori dal mondo e i progetti su quell’area hanno impatto e ricaduta sul territorio. Condividerne le prospettive con le Istituzioni e la comunità mi pare doveroso” conclude Gugliotti.