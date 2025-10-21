FIRENZE – Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto “Docciola”, a San Casciano, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura.
Per consentire alcune attività, dalle 21:00 di mercoledì 22 ottobre alle 6:00 del giorno
successivo il raccordo sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli
svincoli di San Casciano Nord e San Casciano Sud.
Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria.