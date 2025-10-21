Tempo lettura: 2 minuti

CARRARA – Una forte ondata di maltempo ha colpito nella notte la zona di Carrara, con particolare intensità nelle prime ore della mattina.

Numerosi allagamenti sono stati segnalati in diverse strade del territorio, con particolare attenzione ai sottopassi, mentre disagi si registrano anche a Massa. Di conseguenza, i sindaci di entrambi i comuni hanno deciso la chiusura delle scuole per la giornata.

Dal Comune di Carrara è arrivata la conferma: «Scuole chiuse in tutto il Comune. A causa dell’ondata di maltempo che ha investito la nostra città oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse», si legge in un post pubblicato sui social dal palazzo civico. Nel frattempo, un video girato nei pressi della zona ospedale testimonia la situazione critica sul territorio.

Anche a Massa, poco dopo le 7 di stamattina, il sindaco Francesco Persiani ha annunciato la sospensione delle lezioni: «La forte perturbazione che ha colpito nelle prime ore della mattina Carrara, adesso si sta spostando su Massa, e ha riacquistato forza caricandosi sul mare. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti. È da considerarsi sospesa sin d’ora l’attività didattica».

Fin dall’alba è sotto controllo il livello del fiume Carrione, che attraversa Carrara. A causa delle intense piogge delle ultime ore, il rischio di esondazione è elevato. Dal Comune fanno sapere che «A seguito delle forti piogge delle ultime ore il livello del Carrione potrebbe salire in maniera importante con il rischio di esondazione. La protezione civile è allertata e sta monitorando costantemente la situazione, fino a che non sarà passata l’emergenza l’invito è alla massima prudenza e ad allontanarsi dagli argini del torrente».

Le criticità più significative riguardano alcune zone di Fossone, in particolare via Cavaiola e via Pelucara, dove si registrano diversi locali allagati, oltre a un paio di alberi caduti nelle frazioni di Avenza e Bedizzano.

