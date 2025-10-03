Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, saranno eseguiti interventi di risanamento della pavimentazione in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Per consentire lo svolgimento delle attività è necessaria la chiusura temporanea della carreggiata nel tratto interessato.

Nel dettaglio nella notte di lunedì 6 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze con uscita obbligatoria allo svincolo di San Casciano e rientro a Impruneta; nella notte di martedì 7 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena con uscita obbligatoria a Bargino e rientro a Tavarnelle; nella notte di mercoledì 9 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena con uscita obbligatoria a Tavarnelle e rientro a San Donato; nella notte di giovedì 10 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze con uscita obbligatoria a Poggibonsi Nord e rientro a San Donato.

A seguire, da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre saranno eseguiti interventi di risanamento della pavimentazione sulla Tangenziale Ovest di Siena, in corrispondenza dello svincolo di Siena Ovest.

Per consentire lo svolgimento delle attività il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Siena Ovest in direzione Firenze, in orario sia diurno che notturno.

