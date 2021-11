SIENA – Ance Siena scende in campo con Emma Villas Volley. L’accordo va oltre il campionato maschile 2021-2022 di Serie A2 con la società di pallavolo, sostenuta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili Confindustria Siena, adesso official partner.

Nasce una partnership fra queste aziende, protagoniste di un settore essenziale della nostra economia, e il grande tour operator incoming nel settore degli affitti turistici di prestigio, proprietario della società sportiva. L’intesa testimonia la capacità di Ance Siena, decine di aziende, centinaia di lavoratori, e di Emma Villas, società leader nel settore degli affitti turistici di ville e casali di alto livello, di trasformare un “patto” sportivo in un’operazione ad alto impatto economico per i rapporti e le azioni che potranno reciprocamente svilupparsi fra le imprese Ance e le proprietà locate da Emma Villas.

L’accordo è stato siglato nella sede di Ance Siena, in via dei Rossi 2, tra il presidente della Emma Villas Aubay Siena Giammarco Bisogno e il presidente di Ance Siena Giannetto Marchettini, alla presenza dell’assessore alla formazione e sport del Comune di Siena Paolo Benini, del direttore generale di Confindustria Toscana Sud, Antonio Capone, del vicepresidente di Confindustria Toscana sud Marco Busini e del coach della Emma Villas Aubay Siena Paolo Montagnani.

Presidente Marchettini: «Scelta sostenuta dalla promozione di cui beneficeranno le nostre aziende»

«La scelta di Ance Siena – dice il presidente di Ance Siena Giannetto Marchettini, – in un periodo in cui il settore beneficia di una forte ripresa dell’attività, di unire, come official partner, il proprio nome a quello di Emma Villas Aubay Siena, ai massimi livelli del volley, è sostenuta dalla promozione di cui beneficeranno le nostre aziende. D’altro lato, il vasto mercato immobiliare gestito da Emma Villas offre interessanti opportunità alle aziende Ance, valide referenti in questo scenario».

Presidente Bisogno: «Si possono creare opportunità importanti, anche da un punto di vista lavorativo»

«Ance è qualcosa che mi appartiene perché mio padre, ora in pensione, è stato imprenditore edile – le parole del presidente della Emma Villas Aubay Siena, Giammarco Bisogno. – Questa partnership si inserisce nel filone e nella filosofia del nostro progetto, vale a dire il dar vita a collaborazioni che siano costruttive. In questo caso si possono creare opportunità importanti, anche da un punto di vista lavorativo. Sapevo perfettamente che per mandare avanti una realtà sportiva con l’obiettivo di raggiungere campionati di alto livello avrei dovuto contare su un rete imprenditoriale forte e creare sinergie che donassero opportunità di lavoro su tutta la filiera”.

Vicepresidente Ascheri: «Scelta strategica di condividere uno dei pilastri imprescindibili per chi vuol muoversi nel campo dello sport business»

«Il legame con Ance nasce grazie alla scelta strategica di condividere uno dei pilastri imprescindibili per chi vuol muoversi nel campo dello sport business, e non solo – aggiunge il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Guglielmo Ascheri: . Il riferimento è evidentemente al ‘gioco di squadra’, un elemento fondamentale sia sul campo di gioco che al di fuori di esso per il raggiungimento di determinati traguardi. E’ così che nei prossimi mesi cercheremo di sviluppare questa importante partnership per il nostro Club. Auspichiamo che tale collaborazione possa rappresentare solo l’inizio di una quanto più ampia e duratura sinergia per tutti i player coinvolti».

Assessore Benini: «Accordo che mette di nuovo al centro della nostra società lo sport senese»

«E’ un accordo importante – commenta l’assessore alla formazione e sport del Comune di Siena Paolo Benini – che mette di nuovo al centro della nostra società lo sport senese. La caratteristica questa volta è la mobilitazione di un importante mercato senese, quello dell’Ance, a favore di una nostra squadra ai vertici del volley. L’altro valore è la conferma dello sport come volano dell’economia con la nuova partnership capace di attivare un interessante indotto».

Coach Montagnani: «E’ un gruppo sano nel quale è evidente l’impegno di tutti»

«Stiamo costruendo su una base solida e questo è un gruppo sano nel quale è evidente l’impegno di tutti» ha dichiarato il coach del team senese, Paolo Montagnani.

Official partner della squadra biancoblu, Ance Siena e le sue aziende associate beneficeranno di canali preferenziali al PalaEstra di viale Achille Sclavo. I vantaggi economici si estenderanno alle proprietà immobiliari di alto livello che gravitano nel mondo di Emma Villas con lo sviluppo, anche con il possibile coinvolgimento della Scuola Edile di Siena, di rapporti ed attività, a tutto vantaggio del più vasto indotto.

«Questa intesa – concludono i presidenti della Emma Villas Aubay Siena, Giammarco Bisogno, e di Ance Siena Giannetto Marchettini – nasce da un rapporto di conoscenza, stima e dalla comune consapevolezza che la sinergia è una delle migliori strategie per ottimizzare obiettivi e risultati. L’accordo potrà rappresentare il primo passo di una collaborazione che, modello per il più ampio mercato, si rafforzerà con altre azioni».

Emma Villas Aubay Siena e Ance Siena, dunque, stringono e presentano una partnership. La collaborazione si muove su più fronti e conferma la volontà della società senese di essere sempre maggiormente presente nel contesto sociale del territorio di riferimento. La partnership può dare la possibilità di effettuare iniziative ed eventi rivolti sia a personale interno che ad esterni possibili fornitori e con il coinvolgimento, laddove possibile, di aziende Ance interessate; di condividere incontri mirati con partner e fornitori e sviluppo di possibili sinergie; di veicolare promozioni a prezzi esclusivi per associati Ance, dipendenti, partner e/o fornitori di settimane in villa nei mesi di aprile maggio – giugno – settembre e ottobre. Le associate Ance avranno l’opportunità di presentazione del proprio servizio e lavoro in azienda per una eventuale individuazione di sinergie commerciali legate all’attività del tour operator.

La società senese è ormai da anni nel gotha del volley nazionale. Ha raggiunto e giocato la Superlega, il massimo campionato italiano di pallavolo, nella stagione 2018-2019 e sta ora disputando la sua sesta annata in Serie A2. In questi anni hanno indossato la maglia biancoblu campioni che ora militano nel torneo di Superlega e giocatori che questa estate hanno vestito la casacca della Nazionale italiana (Yuri Romanò e Lorenzo Cortesia) con la quale hanno vinto la medaglia d’oro ai Campionati europei.

Ance Siena, sezione edile per la provincia di Siena di Confindustria Toscana Sud, rappresenta ed associa le imprese di costruzioni di ogni dimensione e forma giuridica che operano nel settore delle opere pubbliche, dell’edilizia residenziale, dell’edilizia commerciale industriale, della promozione, progettazione e ingegneria edilizia. La rappresentanza è inoltre estesa alle imprese edili operative in tutti i settori specialistici. Ance Siena aderisce all’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e, unitamente alle omologhe strutture associative delle altre province, all’organismo regionale di categoria (Ance Toscana). Ance Siena mette a disposizione dei propri associati competenze economico-finanziarie, normative e tecniche; sviluppa inoltre i rapporti istituzionali in rappresentanza del settore. Monitora il mercato, promuove analisi e iniziative a favore delle imprese associate e della loro attività. Gestisce, insieme alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, il sistema della bilateralità edile (Cassa Edile, Ente Senese Scuola Edile, Sicuredil-Cpt).