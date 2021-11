FIRENZE – Villa Salviati a Firenze, l’apparato difensivo nella città di San Sepolcro (Arezzo) e villa Magnani a Pescia (Pistoia): sono alcuni dei beni presenti in Toscana che saranno accessibili in occasione della decima edizione delle Giornate Fai riservate alle scuole, in programma dal 22 al 27 novembre.

Le delegazioni di volontari Fai, spiega una nota, organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi ‘Amiche Fai’ e gestite interamente dagli ‘apprendisti ciceroni’, studenti appositamente formati dai volontari Fai che operano in dialogo con i docenti. Chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, riserve naturali, parchi e giardini storici, quartieri cittadini e altri luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari, un’esperienza formativa originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio.

Le Giornate Fai per le scuole e il progetto per gli ‘apprendisti ciceroni’, si spiega, sono due delle quattro iniziative messe in campo dal Fai per la scuola nel 2021-2022. Tra gli altri progetti anche la formazione per docenti e studenti tramite una piattaforma e-learning con contenuti multimediali raccolti e curati dal Fai grazie al coinvolgimento di autorevoli esperti che approfondiscono diverse tematiche inerenti l’ambiente. Il programma propone, infine, momenti di approfondimento culturale e di esperienza sul campo che completano il percorso didattico in aula. Oltre alle attività didattiche in presenza, conclude la nota, il Fai propone speciali visite online, condotte da operatori specializzati, attraverso una piattaforma virtuale e utilizzando immagini in alta risoluzione, basate su una metodologia interattiva, che alterna brevi momenti di spiegazione a giochi e quiz.