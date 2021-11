VOLTERRA – «Ci troviamo di fronte ad una scoperta incredibile, dove lavorano insieme Soprintendenza, centri di ricerca, università e Cnr in un luogo in cui si può coniugare ricerca scientifica avanzata con nuove tecnologie, perché una scoperta di questo genere non era mai stata fatta prima in un’era in cui si possono utilizzare strumenti tecnologici all’avanguardia. Diventerà un grande traino per Volterra e per tutta la Toscana».

Lo ha detto il Ministro della cultura Dario Franceschini, in visita oggi all’anfiteatro romano di Volterra (Pisa), scoperto nel 2015 e tutt’ora oggetto di una campagna di scavo. Per portare a termine l’opera che svelerà del tutto lo straordinario monumento di età romana servono 5 milioni di euro, più altri tre milioni per opere accessorie come viabilità e percorsi.

«Siamo impegnati a trovare i fondi necessari – è la promessa del Ministro Franceschini – ci mancherebbe altro che, per un’operazione di questo tipo, andassimo avanti con risorse ordinarie. Ci stiamo ragionando e a breve daremo buone notizie». Un finanziamento che dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno. Il Ministro Franceschini ha visitato anche il Museo Etrusco Guarnacci e la Pinacoteca civica di Volterra, dove ha ammirato i lavori di restauro in corso alla ‘Deposizione dalla Croce’, opera pittorica di Rosso Fiorentino.

