SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – In occasione della 32esima Festa dell’Olio, le sale storiche di Palazzo Chigi ospiteranno la mostra personale Animarborea – Dalla parte degli alberi dell’artista Mita Bolzoni. Un viaggio per riscoprire il valore della natura e il suo dialogo con l’uomo, in un momento storico in cui questo legame rischia di spezzarsi.

L’inaugurazione della mostra si terrà domenica 7 dicembre (alle ore 17), alla presenza dell’artista e della curatrice.

Durante l’apertura sarà presentata una performance poetico-musicale che accompagnerà il pubblico attraverso le sale del palazzo, trasformate per l’occasione in un “bosco interiore”, a cura dell’ensemble poetico e musicale “Radici Sonore”, composto da Mita Bolzoni e dalla scrittrice Claudia Ambrosini in veste di voci narranti e dai musicisti Luca Bardi e Daniela Federico.

La mostra, a cura della docente e storica dell’arte Eleonora Frigerio, sarà esposta dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’esposizione invita a una riflessione sensibile sul rapporto tra uomo e natura, trasformando l’esperienza visiva in un cammino poetico e contemplativo tra acqua, colore, interconnessione e memoria vegetale.

Nel suo lavoro, Mita Bolzoni lascia che la materia e il colore scorrano come linfa, accogliendo l’imprevisto e le trasparenze che emergono dal processo creativo. Come scrive sul suo sito www.mitabolzoni.art: “Non ostacolo il fluire dell’acqua e del colore, ma lascio che la loro memoria, e non la mia, riporti in luce ciò che giace nella dimensione del potenziale e dell’invisibile”. Animarborea è un progetto immersivo che unisce arte visiva, parola e suono: un’esperienza multisensoriale in cui pittura, poesia e musica dialogano per restituire la presenza viva della natura.

L’artista costruisce così un percorso che non si limita all’osservazione estetica, ma cerca una comunione profonda con l’albero come essere senziente, simbolico e spirituale.

La mostra è curata da Eleonora Frigerio, docente e storica dell’arte, da anni impegnata nello studio del rapporto tra arte, paesaggio e percezione estetica contemporanea.

Nel suo testo critico, Frigerio sottolinea come l’opera di Mita Bolzoni“ ricostruisca un’alleanza antica tra l’essere umano e il mondo arboreo, dove il gesto pittorico diventa atto di ascolto e di restituzione del respiro universale”.

La curatrice guida il percorso espositivo concependolo come un cammino interiore: dalle radici alle fronde, dalla materia alla luce.

Orari e informazioni – La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, negli orari di apertura di Palazzo Chigi Zondadari. Ingresso libero.

Contatti: Ufficio Turistico di San Quirico d’Orcia – www.visitsanquirico.it

Sito ufficiale dell’artista – www.mitabolzoni.art, email: mitabolzoni@gmail.com

