Tempo lettura: 2 minuti

PISA – “Ai giovani dico: perdete meno tempo sul mondo digitale e state di più con le persone”.

Questo è il messaggio che l’amministratore delegato (ad) di Ferrari, Benedetto Vigna, ha mandato agli studenti durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Sant’Anna di Pisa, che si è tenuta questa mattina al Teatro Verdi della città della Torre.

L’ad della casa automobilistica più famosa del mondo era presente nella stessa città dove ha studiato da giovane per tenere una lectio magistralis con tema ‘Il vero leader non è mai solo’.

“La leadership – ha spiegato Vigna – non è mai di un uomo solo ma di un team: il vero leader è colui che ha ambizione, autocontrollo ed è capace di raggiungere obiettivi che altrimenti non sarebbe possibile. In Ferrari facciamo tante cose e abbiamo definito sia i principi guida per lavorare insieme e realizzare qualcosa di unico come fa la Ferrari.

L’amministratore delegato di Ferrari si è poi rivolto agli studenti: “Per prima cosa, perdete meno tempo sul mondo digitale e state di più con le persone. In secondo luogo dovete stare in mezzo agli altri e imparare da tutti: studiate per capire il vero valore della vita e il valore dell’ozio, inteso non come perdita di tempo ma come impegno per realizzare qualcosa di unico e divertirsi nella vita”.

Vigna ha poi fatto un focus sull’università italiana, della quale analizza pregi e difetti: “Se da un lato i nostri atenei offrono una preparazione unica e di altissima qualità, dall’altro bisognerebbe offrire agli studenti più occasioni di lavoro”.

L’ad del cavallino conclude con una nota nostalgica sui suoi anni di studio a Pisa: “Non c’è un giorno in vita mia che non ci sia Pisa: qui ho imparato a non mollare, non perdere tempo e ad apprendere un metodo scientifico. Posso dire tranquillamente che se ho realizzato qualcosa nella vita, lo devo anche a Pisa”.