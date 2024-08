CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” e il grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” si arricchisce di un nuovo palco.

Il cantautore capitolino sarà in concerto venerdì 16 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Si recupera il concerto previsto per lo scorso 3 agosto e posticipato per motivi tecnico-organizzativi. Restano validi i biglietti che riportano questa data, ultimi posti disponibili su www.ticketone.it.

Seduto all’inseparabile pianoforte bianco, Venditti presenterà un concerto idealmente in tre atti: si parte con “Bomba o non bomba”, “Sotto il segno dei pesci”, “Sara” e altri grandi successi. La parte centrale sarà tutta nel segno di “Cuore”, con i brani eseguiti nello stesso ordine del disco, a partire dall’immensa “Notte prima degli esami, seguita da “Mai nessun video mai”, “Qui”, “Non è la cocaina”, “Ci vorrebbe un amico”. Gran finale quindi sulle note di “Dalla pelle al cuore”, “Amici mai”, “Alta marea” e altre perle dal cassetto dei ricordi.

“Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” è prodotto e organizzato da Friends and Partners.

INFO – Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org e sui canali social del festival.