FIRENZE – L’assemblea degli azionisti di Toscana Energia (Gruppo Italgas) ha approvato il bilancio 2020 e la proposta di dividendo.

Il bilancio 2020 chiude con utile netto d’esercizio di 49,3 milioni di euro (+23%; adjusted, ossia al netto delle voci straordinarie, di 39,2 mln), un margine operativo lordo di 105,8 mln (+5%; adjusted di 100 mln), un fatturato di 148,3 mln (+5,5%; adjusted di 139 mln) e investimenti tecnici per 57,8 mln.L’assemblea ha deliberato la distribuzione di 0,2703 euro per azione a titolo di dividendo per complessivi 39,5 milioni di euro (+37,6%).

Nominato il cda per il triennio 2021-2023: Gianfranco Amoroso, Mauro Bacci, Bruno Burigana, Nunzio Ferrulli, Chiara Ganz, Carlo Iacoviello, Federico Lovadina, Raffaella Marcuccio, Antonio Paccioretti, Giulia Pippucci, Irene Sorani. I sindaci saranno Antonio Nazaro (presidente), Leo Amato e Paola Simonelli (effettivi). Confermati Federico Lovadina presidente della società e Bruno Burigana amministratore delegato. Nominata Giulia Pippucci vicepresidente.

“I risultati del 2020 – dichiara l’amministratore delegato Bruno Burigana – sono in assoluta continuità con gli esercizi precedenti e consentono di distribuire un significativo dividendo destinato a generare valore per il territorio. Il Piano Strategico di Toscana Energia prevede di aumentare a 65 mln di euro all’anno gli investimenti in modo da completare la trasformazione digitale delle nostre reti”.