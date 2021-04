SAN QUIRICO D’ORCIA – La sessantesima edizione della Festa del Barbarossa, si svolgerà dal 15 al 19 settembre 2021.

E’ questa la decisione presa all’unanimità dall’EAB – Ente Autonoma Barbarossa, con i voti favorevoli del sindaco di San Quirico d’Orcia e presidente EAB Danilo Maramai, i capitani del Quartiere di Borgo, Tommaso Franci; del Quartiere di Canneti, Tommaso Ciolfi; del vicecapitano del Quartiere Castello, Federico Maramai; e del Quartiere Prato, Giacomo Pistoi; con la presenza dei Rappresentanti del Popolo dei Quartieri della festa e degli organi EAB.

Il Barbarossa, che si è svolto regolarmente dal 1962 al 2019, con il rinvio della 60esima edizione causa emergenza Covid nel 2020, si tiene da tradizione nel terzo fine settimana di giugno.

La data individuata per il mese di settembre, potrà permettere – questo è l’obiettivo dell’EAB – uno svolgimento integrale della manifestazione, in tutti i suoi aspetti e negli appuntamenti canonici della settimana della Festa (da mercoledì 15 settembre); quindi con il Barbarossa de’ Citti in programma sabato 18 settembre; la rievocazione storica e le gare degli Alfieri e Arcieri, di domenica 19 settembre.

«Una decisione importante, un segnale di ottimismo per tutta la cittadinanza, un segnale che deve sancire la rinascita della nostra comunità, dopo un periodo di estrema difficoltà per tutti noi e la nostra socialità, per i giovani e per le attività economiche – sottolinea il presidente EAB Danilo Maramai –. La grande voglia di ripartire emersa all’EAB da parte dei Quartieri, ci permette di rimettere in moto già da oggi la macchina organizzativa della Festa del Barbarossa, un’organizzazione complessa e dettagliata, che nel pieno rispetto delle norme anti Covid ed in piena sicurezza, ci porterà a svolgere l’edizione numero Sessanta della Festa sanquirichese nel migliore dei modi».

Le Feste dei Quartieri, che si tengono nei quattro fine settimana precedenti al Barbarossa, invece, nel 2021 non si terranno.