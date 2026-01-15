AREZZO – Drammatico scoppio in una palazzina a Il Matto, zona sud del comune di Arezzo al confine con la Valdichiana.
L’esplosione, causata verosimilmente dal serbatoio del Gpl del riscaldamento, ha ferito tre persone: marito e moglie di 63 e 71 anni, e una parente 76enne, la più grave con ustioni sull’80% del corpo. La donna è stata elitrasportata d’urgenza dal centro di Foligno al reparto grandi ustionati di Cisanello, a Pisa.
L’allarme è scattato intorno alle 17.30, in una zona già avvolta dal buio tra le frazioni de Il Matto e Ristradelle, lungo la strada omonima parallela alla Regionale 71. “Uno scoppio fortissimo, seguito da un incendio che divampa ancora”, raccontano i testimoni oculari, atterriti dall’eco dello scoppio.
La Asl Toscana sud-est ha immediatamente attivato il piano delle maxi-emergenze: tutte le ambulanze disponibili sono state dirottate sul posto, supportate da uno degli elicotteri Pegaso del soccorso regionale. I vigili del fuoco, arrivati da Arezzo e Cortona, stanno lavorando alla luce delle fotocellule per domare le fiamme e scavare tra le macerie.
La zona, impervia e difficilmente accessibile, ha visto la chiusura di tutte le strade di accesso per facilitare i soccorsi. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica, ma le prime indiscrezioni puntano con certezza al malfunzionamento del serbatoio Gpl.