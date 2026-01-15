Tempo lettura: < 1 minuto

AREZZO – Drammatico scoppio in una palazzina a Il Matto, zona sud del comune di Arezzo al confine con la Valdichiana.

L’esplosione, causata verosimilmente dal serbatoio del Gpl del riscaldamento, ha ferito tre persone: marito e moglie di 63 e 71 anni, e una parente 76enne, la più grave con ustioni sull’80% del corpo. La donna è stata elitrasportata d’urgenza dal centro di Foligno al reparto grandi ustionati di Cisanello, a Pisa.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, in una zona già avvolta dal buio tra le frazioni de Il Matto e Ristradelle, lungo la strada omonima parallela alla Regionale 71. “Uno scoppio fortissimo, seguito da un incendio che divampa ancora”, raccontano i testimoni oculari, atterriti dall’eco dello scoppio.

La Asl Toscana sud-est ha immediatamente attivato il piano delle maxi-emergenze: tutte le ambulanze disponibili sono state dirottate sul posto, supportate da uno degli elicotteri Pegaso del soccorso regionale. I vigili del fuoco, arrivati da Arezzo e Cortona, stanno lavorando alla luce delle fotocellule per domare le fiamme e scavare tra le macerie.

La zona, impervia e difficilmente accessibile, ha visto la chiusura di tutte le strade di accesso per facilitare i soccorsi. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica, ma le prime indiscrezioni puntano con certezza al malfunzionamento del serbatoio Gpl.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita