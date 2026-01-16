Tempo lettura: < 1 minuto

Cambio al vertice della Consulta delle fondazioni bancarie toscane. Luca Gori è il nuovo presidente, succede a Carlo Rossi, fondazione Mps. Guiderà l’organismo fino al 2028.

Luca Gori, 41 anni, insegna diritto pubblico alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e diritto del Terzo settore all’Università di Pisa. Dal 2024 è al vertice della fondazione Caript di Pistoia. È il più giovane presidente di una fondazione di origine bancaria in Italia.

«Ringrazio Carlo Rossi per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Consulta – ha detto Gori -. Proseguiremo su questa strada, rafforzando la capacità delle Fondazioni di operare insieme, valorizzando le esperienze dei singoli territori e contribuendo, in modo responsabile e sussidiario, allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Toscana».

La Consulta riunisce le Fondazioni di origine bancaria operanti in Toscana. Ha il compito di favorire il confronto e promuovere iniziative comuni, rafforzando il dialogo con istituzioni e comunità locali. Ne fanno parte dieci fondazioni aderenti ad Acri, tra cui Fondazione Mps, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Livorno, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Carlo Rossi era stato riconfermato nel 2023

