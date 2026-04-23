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PORTOFERRAIO – L’Isola d’Elba è una perla del Mediterraneo, ma per chi ci vive e lavora tutto l’anno, quella bellezza ha un costo nascosto e salatissimo.

È quanto emerge dall’ultimo rapporto IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana) presentato nei giorni scorsi, che mette nero su bianco i “costi dell’insularità”: un mix di svantaggi strutturali che pesano come un macigno sul PIL locale e sulle tasche dei residenti. E non è solo una questione di chilometri di mare: tra trasporti alle stelle, sanità precaria e un costo della vita superiore alla media, essere “isolani” oggi costa caro.

Nonostante la riforma dell’articolo 119 della Costituzione, che impegna lo Stato a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’essere un’isola, l’Elba combatte ancora con una realtà fatta di servizi a mezzo servizio. Secondo il rapporto, la condizione di insularità non è solo una barriera fisica, ma si traduce in una perdita secca di opportunità economiche e di benessere sociale.

I dati chiave del rapporto

Il dossier evidenzia alcune criticità che rendono l’Elba un caso studio emblematico per le piccole isole italiane.

Logistica e trasporti: Il costo del trasporto merci è mediamente superiore del 20-30% rispetto al continente. Questo si riflette direttamente sui prezzi al consumo: fare la spesa o acquistare materiali edili all’Elba costa sensibilmente di più.

Frammentazione amministrativa: Con soli 31.327 residenti (dato 2025), l’isola è divisa in 7 comuni. Questa frammentazione genera una duplicazione dei costi fissi di gestione e rende difficile una pianificazione unitaria su temi cruciali come rifiuti e trasporti.

La “monocultura” turistica: L’economia elbana è fortemente sbilanciata. Se da un lato il turismo garantisce reddito, dall’altro crea una precarietà occupazionale estrema. Il lavoro è stagionale, spesso a bassa qualifica, e il costo delle abitazioni è spinto verso l’alto dagli affitti brevi, rendendo quasi impossibile per una giovane coppia locale trovare casa.

Sanità e istruzione: Il rapporto sottolinea i “costi immateriali”: la rinuncia a visite specialistiche o a percorsi di studio universitari a causa delle difficoltà di collegamento. Nel 2025, il sistema dei traghetti ha visto una riduzione delle corse e un aumento delle tariffe che ha messo in crisi la continuità territoriale.

D’estate l’Elba accoglie fino a cinque volte la sua popolazione residente. Questo picco mette sotto stress infrastrutture dimensionate per 30mila persone: depuratori, rete idrica e gestione rifiuti raggiungono il punto di rottura. I costi di manutenzione di queste infrastrutture “maggiorate” ricadono spesso sui residenti, nonostante siano necessari solo per pochi mesi l’anno.

Quali soluzioni?

Il dibattito si sposta ora sulla politica. Il recente DDL “Valorizzazione Isole Minori” approvato a fine 2025 promette risorse per sanità e scuola, ma i sindaci dell’Elba chiedono di più: una vera fiscalità di vantaggio e un abbattimento reale dei costi dei trasporti. “Non chiediamo privilegi,” commentano dalle associazioni di categoria, “ma parità di condizioni. Oggi un imprenditore elbano parte con dieci metri di svantaggio in una corsa di cento metri. L’insularità deve smettere di essere una tassa sul diritto di risiedere dove si è nati”.

Il caso Elba dimostra che la vicinanza alla costa (solo 10 km da Piombino) non annulla gli svantaggi. Senza interventi strutturali sui trasporti e sulla gestione coordinata dei servizi, il rischio è uno spopolamento progressivo a favore del continente, lasciando l’isola come uno splendido villaggio vacanze deserto per otto mesi l’anno.

Sanità: il costo della salute “offshore”

Il rapporto evidenzia inoltre come il diritto alla salute all’Elba sia condizionato da una spesa out-of-pocket (di tasca propria) molto più elevata rispetto alla media toscana.

Indicatore Dato Elba (2025/26) Media Continentale (Toscana) Rinuncia alle cure 14,2% dei residenti 7,4% Mobilità Passiva 62% delle prestazioni specialistiche 18% Costo medio trasferta medica € 85 (traghetto + carburante + parcheggio) € 12 (carburante/mezzi pubblici)

Le criticità emerse

Carenza Personale: Il turnover dei medici è superiore del 40% rispetto alla media regionale. Molti professionisti rifiutano l’incarico per l’alto costo degli affitti, non compensato da indennità di insularità adeguate.

Emergenza-Urgenza: Il rapporto stima che il costo per ogni intervento di elisoccorso sia aumentato del 15% nell’ultimo biennio, gravando sul bilancio sanitario locale.

Trasporti e Continuità Territoriale

Se la distanza fisica è di soli 10 km, quella economica è abissale. Il 2025 è stato l’anno nero per i collegamenti marittimi.

I numeri dello shock logistico

Tariffe merci: Nel 2025, il costo del trasporto su gomma tramite traghetto ha subito un incremento del 22%. Questo genera un “effetto cascata” sui prezzi finali: un paniere alimentare di base all’Elba costa il 12% in più rispetto a Piombino.

Frequenza delle corse: Il dossier segnala una riduzione del 15% delle corse invernali (periodo novembre-marzo), aumentando l’isolamento sociale e rendendo difficile il pendolarismo per motivi di studio.

Carburanti: Il prezzo medio di benzina e gasolio alla pompa sull’isola è stabilmente superiore di € 0,18 – 0,25 al litro rispetto alla media nazionale, a causa dei costi di stoccaggio e trasporto marittimo delle cisterne.

Se il trend del costo della vita non verrà invertito – chiude il rapporto – entro il 2035 la popolazione residente potrebbe scendere sotto la soglia critica dei 25.000 abitanti, trasformando l’Elba in un sistema economico puramente stagionale e con gravi carenze di servizi sociali essenziali.

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