VOLTERRA – Sfiora quota quattordicimila la petizione online, promossa sulla piattaforma Change.Org da Annalisa Fabbri, per salvare lo storico asilo Savina Petrilli, al centro di una vicenda irrisolta, che rischia di provocare la chiusura definitiva dell’istituzione scolastica.

I genitori dei bambini, promotori dell’incontro del 21 gennaio scorso con le parti, nella veste dei rappresentanti del Consiglio Comunale, delle suore della Congregazione, proprietarie dell’immobile e della Fondazione CRV, ospite dell’incontro, chiedono ora tempi rapidi per sciogliere gli ultimi nodi sul tavolo.

Evitare la chiusura dello storico asilo Petrilli. Vola la raccolta firme

Per questo fanno direttamente appello al sindaco, dal momento che la proprietà dell’immobile ha reso pubblicamente nota la propria intenzione di mantenere fino al 2025, e probabilmente anche oltre, il comodato per l’asilo. Resta quindi, per sciogliere l’impasse, capire cosa vorrà fare il Comune, riguardo alle questioni economiche riguardanti principalmente l’imposta municipale propria, anche in virtù della funzione svolta dall’istituto per la comunità volterrana.