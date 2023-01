SIENA – Ulderico Izzo sembrerebbe irremovibile. Lunedì prossimo, 30 gennaio, la sua richiesta di dimissioni dal ruolo di direttore generale dell’Asp di Siena sarà valutata dal cda.

Il dirigente ha manifestato l’intenzione tramite una lettera: improbabile che possa fare marcia indietro. Come confermato dal diretto interessato ad Agenziaimpress, dietro questa scelta ci sarebbero motivi personali, ma anche una serie di problemi riguardanti la gestione dell’azienda. Primo tra tutti, la carenza di dirigenti, dopo che due persone hanno lasciato la struttura.

La decisione non avrebbe niente a che vedere invece con il rumore che si era creato attorno al bilancio. Il consuntivo in un primo momento non avrebbe ricevuto il via libera dai revisori dei conti, ma dopo una serie di correttivi, la cosa sarebbe rientrata. Del caso si era interessata anche la Guardia di finanza, che aveva sequestrato alcuni documenti. Izzo era stato chiamato a dirigere l’Asp nel maggio 2021.

