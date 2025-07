Tempo lettura: 2 minuti

LIVORNO È arrivata al porto di Livorno con il suo maxi carico di automobili elettriche cinesi la nave cargo per il trasporto auto più grande al mondo, la “Xi’an” della Byd Shenzen.

Tra poco inizieranno le operazioni di sbarco delle 2.350 vetture elettriche destinate al mercato italiano ed europeo. Si tratta della prima volta che il colosso asiatico Byd sbarca sulla costa toscana i suoi prodotti.

La nave è lunga è lunga 219 metri, larga 37 ed ha un un pescaggio di 9, metro. Nella sua categoria è uno dei più grandi cargo cosiddetti Ro-Ro (roll- on/roll-off) per il trasporto auto mai costruiti. Può contenere fino a novemila vetture.

Per la prima volta il colosso cinese delle auto elettriche Byd ha scelto Livorno come porto di approdo in Italia. A Livorno auspicano che si tratti di una rotta stabile per le navi del colosso cinese delle auto elettriche. Tra i modelli trasportati ci sarebbero “Dolphin Surf”, “Atto 3”, “Frigate 07” e “Song L”. In Italia il mercato Byd ha registrato nell’ultimo mese una crescita del 12,8%, raggiungendo l’1,7% del mercato con oltre 10.800 immatricolazioni nel primo semestre del 2025. Forse anche per questo da poche ore è stato annunciato il suo ingresso nel mondo de calcio italiano. Ieri infatti è stata ufficializzata la collaborazione con l’Inter al BPER Training Centre di Appiano Gentile.

Al Centro Sportivo BYD è stato presentato come nuovo Global Automotive Partner. Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer nerazzurro, hanno accolto all’interno del BPER Training Centre il top management del Gruppo BYD, rappresentato da Stella Li, Vicepresidente Esecutiva del colosso leader della mobilità elettrica, Alfredo Altavilla, BYD Special Advisor for Europe e Alessandro Grosso, Country Manager BYD Italia.

