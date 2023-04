COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per la direzione scientifica del Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli, del Museo San Pietro Civico e Diocesano di Arte Sacra, del Museo del Cristallo, del Parco Archeologico di Dometaia, dell’UMoCA e del Percorso del Contemporaneo di Colle di Val d’Elsa.

A questi si aggiungerà in futuro la Casatorre di Arnolfo di Cambio, recentemente acquisita dal Comune, e il cui progetto di restauro interno e allestimento è attualmente in corso.

E’ quanto pubblicato dall’Amministrazione comunale sul sito istituzionale; un incarico che avrà una durata triennale a partire dal 1 luglio 2023 per un compenso complessivo di 72.500 euro. La procedura sarà di tipo comparativo tra soggetti professionalmente idonei valutati tramite acquisizione di curriculum, di un elaborato progettuale e di un colloquio. Le funzioni attribuite al direttore scientifico non hanno natura gestionale né di rappresentanza ma esclusivamente di carattere tecnico-scientifico altamente qualificato.

L’individuazione di tale figura si rende necessaria per guidare la riapertura dei Musei oggetto di lavori, per conseguire l’accreditamento regionale degli stessi e per perseguire l’obiettivo strategico di una gestione congiunta del sistema museale di Colle di Val d’Elsa.