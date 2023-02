FIRENZE – Ha raggiunto in un mese più di 200.000 ascolti su Youtube “J.S. Bach: Guitar Music”, il nuovo progetto del chitarrista Luigi Attademo appena uscito per l’etichetta Brilliant Classics di cui una selezione di brani sarà eseguita domenica 26 febbraio alle 11.00 nella lezione-concerto in matinée “Bach vs Scarlatti” alla Scuola di Musica di Fiesole, Firenze (via delle Fontanelle 24).

Consideratofra i più importanti musicisti della sua generazione, fiorentino di adozione, Attademo si misura con la sfida di riproporre le composizioni più iconiche del celebre autore tedesco in trascrizioni inedite per chitarra da lui stesso realizzate – dalla celeberrima Toccata e fuga in re minore, originariamente concepita per organo, all’Aria delle Variazioni Goldberg, scritta per clavicembalo, fino all’intramontabile “aria sulla quarta corda”, nata per orchestra – per scoprire o riscoprire Bach sotto una luce nuova, quella inconsueta eppure fedelissima dell’interpretazione per chitarra, strumento nato come lo conosciamo a più di un secolo dalla sua morte, che riesce tuttavia a esaltarne al massimo l’espressività (ingresso libero fino a esaurimento posti).

L’evento metterà a confronto i due artisti coevi con un focus particolare sull’interpretazione chitarristica del loro repertorio. In programma per Bach l’esecuzione del Preludio BWV 1007, che dà inizio alla Prima Suite per violoncello, della Ciaccona BWV 1004, dalla Seconda partita per violino, e dell’Aria BWV 988, che genera le celebri Variazioni Goldberg, oltre a due Sonate di Scarlatti.

Luigi Attademo vanta un curriculum di concerti in tutte le maggiori capitali europee, e recentemente in India, Corea, USA. Con 15 dischi all’attivo, tra cui monografie dedicate alle Sonate di Domenico Scarlatti, alle opere inedite dell’Archivio Segovia e ai Quintetti di Luigi Boccherini, Attademo ha realizzato la registrazione integrale delle Suites per liuto di Bach (Brilliant Classics, 2011) e l’integrale delle opere di Niccolò Paganini per chitarra sola, per la prima volta suonate integralmente su una chitarra storica (Brilliant, 2013). Nel 2014 la rivista Amadeus gli dedica un numero con la pubblicazione di un CD monografico su Fernando Sor. Tra i suoi progetti cameristici le collaborazioni col fisarmonicista Francesco Gesualdi, il violinista Cristiano Rossi, il Quartetto di Cremona e il Cuarteto Casals, il violoncellista Martti Rousi e i pianisti Roberto Prosseda e Orazio Sciortino, così come la realizzazione dell’opera da camera “El Cimarron” di H.W. Henze. È stato invitato come didatta in istituzioni quali la Royal Academy of Music di Londra, la Sibelius Academy di Helsinki e la Haute Ecole de Musique di Ginevra. Nel 2022 ha partecipato come solista e giurato al Festival della Guitar Foundation of America, dove tornerà nel 2023. È attualmente titolare della cattedra di chitarra al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena e della Scuola di Musica di Fiesole.

Video teaser J.S. Bach Guitar Music: https://www.youtube.com/watch? v=ZG95EVRzMqk

Ascolta J.S. Bach Guitar Music: https://www.youtube.com/watch? v=SzALPFlTbbk