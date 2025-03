Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Dal 1º maggio sarà introdotto l’obbligo di sorveglianza sulle spiagge, precedentemente limitato al periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Questo implica che, a partire da maggio e fino al 30 settembre dell’anno corrente, i bagnini dovranno essere presenti quotidianamente negli stabilimenti balneari per garantire la sicurezza dei frequentatori. Tuttavia, l’orario di lavoro non sarà completo: attualmente, si prevede una fascia oraria dalle 10 alle 17.

Durante questo periodo, l’assenza del bagnino potrà, come di consueto, comportare sanzioni per il gestore dello stabilimento, inclusa la revoca della concessione. Da giorni circolavano rumors riguardo a un possibile cambiamento, che rimette in discussione la stagione turistica imminente: i rappresentanti delle associazioni balneari della Versilia confermavano di essere a conoscenza di questa ipotesi, ma di volere attendere l’ufficialità.

Ieri, a Livorno, i gestori balneari hanno incontrato la Capitaneria di porto, la quale ha formalizzato la nuova direttiva ministeriale. Non si esclude che possano esserci ulteriori modifiche, in quanto il confronto con il Ministero dei Trasporti è ancora in corso.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!