Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – ANCE Siena, celebra 80 anni di attività.

Un traguardo che l’Associazione ha deciso di celebrare con varie iniziative a partire dal convegno “Il settore delle costruzioni tra sfide e prospettive. Effetti delle scelte europee, nazionali e locali” in programma il 28 marzo dalle 16.30 nella sala storica della Biblioteca degli Intronati di Siena e la pubblicazione di un volume ‘ANCE Siena 80 anni 1945 – 2025.

L’impegno del passato per dare forza al presente e costruire il futuro’. Un momento di riflessione che vedrà dopo i saluti istituzionali di Nicoletta Fabio Sindaco di Siena, Fabrizio Landi Presidente Delegazione di Siena Confindustria Toscana Sud, Vannia Gava Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, gli interventi di Tullio Ferrante Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, Piero Petrucco Vice Presidente ANCE, Flavio Monosilio Direttore Centro Studi ANCE, Eugenio Giani Presidente Regione Toscana, Agnese Carletti Presidente Provincia di Siena, Erica Mazzetti Camera dei Deputati VIII Com. Ambiente, Territorio e Lavori Marco Simiani, Camera dei Deputati VIII Com. Ambiente, Territorio e Lavori.

La scelta del volume, invece, soddisfa una valida esigenza e colma una lacuna: mancava una testimonianza certa e documentata del percorso. Una vicenda di rappresentatività rilevante che coincide con la storia di donne e uomini, di aziende che con impegno, capacità, onestà, sacrificio, hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia economica della provincia di Siena. Resilienza, stabilità, sviluppo, rappresentatività: oggi, come nel passato, ANCE Siena è un riferimento, fra i protagonisti della realtà dove lavora.