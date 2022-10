ROMA – Stefano Bonaccini ha preso la palla al balzo. Non è detto che sia una manovra da futuro segretario, però ha assunto una dimensione nazionale.

Il presidente dell’Emilia Romagna lo ha fatto a proposito del rigassificatore di Ravenna, intervenendo nel corso della segreteria del Pd. “La Toscana ha già detto sì al rigassificatore – ha detto Bonaccini -, noi lo faremo tra pochi giorni. Due rigassificatori in due regioni a guida Pd e centrosinistra che si caricano sulle spalle un bisogno del Paese per far sì che non si dipenda più dal gas di Putin e per far abbassare le bollette più avanti”.