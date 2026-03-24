Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Paura questa mattina in via Marradi, angolo piazza Attias, davanti alla filiale della banca Bpm per un allarme bomba.

https://www.agenziaimpress.it/evacuata-per-sospetto-allarme-bomba-luniversita-per-stranieri-di-siena/

Intorno alle 10.30, l’allerta è scattato per una borsa sospetta lasciata incustodita appena fuori dall’edificio, in una zona centralissima affollata di passanti e veicoli.

La banca ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte le volanti della polizia di Stato, la polizia locale, un’ambulanza della Misericordia di Livorno e i vigili del fuoco. Gli agenti hanno delimitato l’area, interdetto il traffico e allontanato curiosi, residenti e passanti dal marciapiede adiacente, presidiando l’ingresso della struttura.

Come da protocollo antiterrorismo, è stato allertato l’intervento degli artificieri, incaricati di recuperare l’oggetto e verificarne il contenuto. Dalle prime verifiche, la borsa – o le due borse segnalate in alcune ricostruzioni – si è rivelata vuota. L’allarme è rientrato senza conseguenze.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici