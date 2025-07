Tempo lettura: < 1 minuto

GROSSETO – Ancora una giornata pesante, nel grossetano, sul fronte incendi. Dopo i 20 ettari bruciati ieri nel comune di Scansano, sono due, oggi, gli incendi più importanti: nei comuni di Cinigiano e di Castiglione della Pescaia.

A Granai (Cinigiano) le fiamme hanno colpito una vasta porzione di terreno collinare boscato. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre della Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi. Sotto il coordinamento di due direttori operazioni, le fiamme sono state dichiarate sotto controllo da pochi minuti.

Un nuovo insidioso incendio è invece divampato da circa mezz’ora nella zona di Roccamare, a Castiglione della Pescaia. Le fiamme stanno interessando una pineta storica, con presenza di abitazioni e campeggi. E’ stato disposto l’invio immediato di due elicotteri e di squadre di volontariato Antincendi boschivi. In azione anche un elicottero dei Vigili del fuoco e numerose autobotti a causa del rischio che possano essere interessati dal fuoco manufatti civili.

E’ in fase di contenimento l’incendio scoppiato a Castiglione della Pescaia (Gr), nella zona del campeggio Santapomata, e che ha interessato circa un ettaro di pineta dove sono presenti abitazioni e strutture ricettive. Sono circa 600 le persone evacuate. I campeggiatori evacuati sono stati alloggiati presso altri campeggi e strutture ricettive, mentre il palazzetto dello sport è stato aperto per distribuzione di pasto e per funzioni di accoglienza. Nell’area stanno operando 4 elicotteri dell’Antincendi boschivi e uno dei Vigili del fuoco. Sono 10 le squadre Aib impegnate, con direttore delle operazioni del Comune di Scarlino, oltre a personale dei Vigili del fuoco