Tempo lettura: < 1 minuto

POGGIBONSI – Dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha sbloccato l’appalto per la ricostruzione del ponte di Bellavista lungo la SR 2 Cassia al km 249, nel Comune di Poggibonsi, la Provincia di Siena ha provveduto, nei giorni scorsi, ad aggiudicare la progettazione esecutiva dell’opera e l’esecuzione dei lavori.

L’iter proseguirà secondo le tempistiche previste per legge e per contratto. La Provincia di Siena e il Comune di Poggibonsi, attraverso i propri uffici, hanno deciso di avviare un monitoraggio mensile per verificare lo stato di avanzamento dell’opera.