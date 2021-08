SERAVEZZA – Tragico incidente questa mattina a Seravezza (Lucca) dove una donna, la cui età non è ancora stata resa nota, è morta dopo essere stata investita in via Aurelia da un camion che trasportava marmo.

Sul posto il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pietrasanta. L’autista del camion sotto shock è stato accomnpagnato in ospedale.