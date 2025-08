L’imperdibile evento è per mercoledì 6 agosto alle 18.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove i quattro, notissimi volti della tv e dello spettacolo verranno intervistati dal giornalista Enrico Salvadori.

Fernando Capecchi è stato un personaggio che ha fatto la storia dello spettacolo italiano, partendo da venditore di piante in un’azienda florovivaistica e piazzando le orchestrine nelle balere e nelle Case del popolo. Da autentico talent scout ha lanciato verso il successo anche Zucchero Fornaciari, Leonardo Pieraccioni, tutto il gruppo del programma cult “Aria fresca” per arrivare in tempi recenti al rilancio di Cristiano Malgioglio, di tanti cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo e al momento d’oro di Miss Italia.

Nel corso dell’appuntamento ci saranno anche le testimonianze del figlio Silvio Capecchi, che sta proseguendo l’opera del padre insieme alla moglie Silvia e anche di altri personaggi legati alla vita di Fernando. Nel 2018 Enrico Salvadori ha scritto a quattro mani con il manager di spettacolo il libro “Saluta tutti” edito da RaiLibri. Una pubblicazione di successo, in cui sono state ripercorse le tappe di questa bellissima storia italiana di un uomo che si è fatto da solo.

Capecchi ci ha lasciato il 29 novembre dello scorso anno all’età di 80 anni. Resta il suo lavoro di manager, che amava scoprire i talenti dello spettacolo e li valorizzava con l’affetto e le attenzioni di un padre.

Una qualità che emergerà nel corso del dibattito dalle parole di Carlo Conti, il re dei conduttori televisivi e direttore artistico del Festival di Sanremo, di un attore e comico amatissimo come Giorgio Panariello, che Capecchi scoprì proprio in Versilia in uno show a Bussoladomani, di Francesca Fialdini grande conduttrice con sensibilità e professionalità di programmi di successo su Rai1 e Rai3 e di Walter Santillo che da tempo lavora come autore dei più importanti programmi Tv e di spettacoli teatrali di successo. Un pomeriggio di ricordi, aneddoti e spettacolo nel ricordo di una persona che manca tanto per la sua professionalità e umanità.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Consigliata la prenotazione allo 0584 – 78.72.51.