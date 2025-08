Tempo lettura: 2 minuti

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Sabato 13 e domenica 14 settembre I Colori del libro tornano ad animare Bagno Vignoni, gioiello termale della Val d’Orcia patrimonio Unesco, con la XVI edizione dell’unica rassegna toscana interamente dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria.

L’evento è voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento di toscanalibri.it. A firmare l’illustrazione il fumettista Bigo, al secolo David Bigotti.

Tra gli ospiti giornalisti, scrittori, attori, sportivi e personaggi televisivi che si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali. In attesa di svelare il programma completo, ecco qualche anticipazione.

LE ANTICIPAZIONI

Sabato 13 settembre è atteso lo scrittore Carlo Lucarelli con il suo ultimo romanzo “Almeno tu” (Einaudi), un thriller silenzioso, scorretto, crudele che parla di un padre costretto a dover affrontare la peggiore delle tragedie: la morte di un figlio. Tra gli ospiti anche l’attrice e scrittrice Chiara Francini con “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli), un libro epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo.

Si parlerà poi di attualità con il giornalista Rai Alessandro Cassieri, autore del saggio “Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi” (RaiLibri); mentre con Valerio Aiolli – tra i 12 finalisti del Premio Strega 2025 con il romanzo “Portofino blues” (Voland), si ripercorrerà la storia della contessa Francesca Vacca Agusta, ma anche la storia industriale, politica e di costume del nostro paese.

Domenica 14 settembre si converserà di pallacanestro con il giornalista sportivo Guido Bagatta, autore del libro “In volo con il Prescelto” (Cairo) in cui racconta di LeBron James, considerato ancora il re del gioco più bello del mondo. E non mancherà, quarant’anni dopo, il ricordo della strage allo Stadio Heysel di Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone, ricostruita dal giornalista Emilio Targia nel libro “Quella notte all’Heysel” (Sperling & Kupfer).

Concita De Gregorio parlerà invece del nuovo romanzo “Di madre in figlia” (Feltrinelli) in cui intreccia tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita nelle voci di Marilù, Angela e Adè: subito così vere, così vulnerabili e vive da risuonare immediatamente intime. Mentre Nicoletta Romanoff, volto del cinema italiano, presenterà “Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio” (Rizzoli), un’opera toccante che celebra amore, fede e resilienza.

In programma, come di consueto, la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nell’iconica piazzetta del Moretto con oltre venti librai ed espositori accuratamente selezionati e provenienti da tutta Italia.

I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 13 (15.00/20.00) – Domenica 14 (10.00/20.00) settembre 2025. Programma completo su www.toscanalibri.it